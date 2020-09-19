小鬼黃鴻升因主動脈剝離驟逝，前海基會董事長江丙坤前年也因同樣原因過世，享壽85歲。對此醫師也表示，主動脈剝離是非常危險的疾病，且每過一小時，死亡率就多1%，致死率相當高。

2018年12月8日，江丙坤因主動脈剝離昏倒送醫，儘管緊急送醫手術，但仍於2天後病逝，也引發各界對主動脈剝離討論。靜脈曲張專家甘宗本當時就在節目《醫師好辣》解析過主動脈剝離的可怕之處。

靜脈曲張專家甘宗本在節目上表示，主動脈剝離分為升主動脈破裂、降主動脈破裂以及全破，其中1、3種最危險，必須立刻進行手術 (圖／醫師好辣)

甘宗本表示，主動脈剝離典型症狀就是休克，或是前胸痛到後背，當下會讓人「痛如刀割」，他表示，主動脈剝離有三種，分別是升主動脈破裂、降主動脈破裂，或者是兩種全破，其中最危急的除了全破外，就屬升主動脈破裂，因為靠近心臟，一旦發生都必須進行緊急手術。

甘宗本說，不論是哪種，都是讓病人痛到要死的，且發生當下，血壓都非常高，甚至突破200。他表示，若是降主動脈剝離，暫時沒有立即性生命危險，但如果是連接心臟的升主動脈剝離，恐造成心臟或是冠狀動脈的破裂，導致急性心肌梗塞或主動脈填塞，每過一個小時，死亡率就高1%。

甘宗本指出，高血壓是主動脈剝離的高危險群，務必定期量血壓，另外一個則是馬凡氏症，屬於遺傳性疾病，身高異常高大、手指也長如蜘蛛腳，卻有佝僂、漏斗胸都是其特徵。

(中時新聞網)