面臨快要無路可退的窘境，「綠衫軍」塞爾提克只剩這一招，藉以化解當前內訌危機！根據《The Athletic》記者韋斯爆料，先前右腳踝嚴重扭傷的塞爾提克帥哥射手海沃德，將在東區冠軍賽G3強勢回歸，畢竟塞爾提克再輸就被對方聽牌了。

海沃德是在8月18日季後賽首輪G1，就因右腳踝三級扭傷，暫時離開奧蘭多隔離園區接受治療，當時預估需要4周時間，如今隨著他的傷勢好轉，讓他不得不離開即將生子的老婆，再次回到隔離園區，日前也結束隔離重新加入訓練行列。

畢竟少了例行賽場均17.3分、6.5籃板及4.1助攻的海沃德，塞爾提克的火力始終無法完整，儘管在東區冠軍賽開打前夕，海沃德就已結束隔離可以上場，塞爾提克仍然小心翼翼沒把他放入G1名單，G2也列在出賽存疑(5成上場機率)。

如今隨著塞爾提克連兩戰都遭熱火逆轉擊敗，甚至G2賽後還爆發塞爾提克休息室傳出球員吵架聲浪，塞爾提克無論在士氣或鬥志方面都陷低迷，目前只剩趕緊讓海沃德宣告傷癒復出，期望可以重新燃起全隊鬥志，否則他們真的沒路走了。

(中時 )