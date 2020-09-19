農田水利會將於今年10月1日改制為農田水利署，從民選改為官派。嘉南農田水利會成立自救會，日前聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院18日下午開庭，自救會律師蘇煥智主張，《農田水利法》未明文規定廢止消滅水利會，也未授權成水利署，水利署就是不合法的黑機關，不得接收水利會水權及財產。

立法院今年7月三讀通過《農田水利法》修正案，農田水利會預計10月1日起改制為公務機關，水利會長從民選改為官派，資產及負債由國家概括承受，立法院國民黨團日前提出聲請釋憲，但遭大法官駁回，自救會9月1日提出假處分自救。

北高行18日開庭，蘇煥智指出，《農田水利法》雖規定《農田水利法組織通則》不再適用，但未明文規定廢止消滅水利會，根據信賴保護原則，並不影響水利會的存在，就像雖然《中華民國紅十字會法》已廢止，紅十字會依然存在。

蘇煥智並指，《農田水利法》也未明文授權成立農田水利署，沒有組織法及組織條例的水利署就是不合法的黑機關，以《農田水利法》偷渡組織法，早被監察院，黑機關又未經合法徵收程序，如何接受水利會的水權及財產？

嘉南農田水利會表示，聲請假處分有4大訴求，分別是禁止財產移轉過戶農田水利署；禁止成立農田水利署執行與水利會相同的業務，沒收水利會財產、設備更是違憲違法；禁止將水利會水權過戶給國家；禁止農田水利署及其所屬農田水利處到農田水利會掛牌辦公。

嘉南農田水利會說，佔台灣灌溉區域7成的嘉南、雲林、彰化、台中、桃園5大水利會，繼嘉南水利會之後，其他水利會也都會相繼提出定暫時狀態的假處分，凸顯17個水利會沒死，農委會違法成立的農田水利署不得強佔農民合法經營百年的水利會財產，與農業灌溉管理的經營權。

農委會訴訟代理人則稱，農田水利署是依法設置，違憲與否是由大法官判斷，既然國民黨團聲請釋憲已遭大法官駁回，嘉南農田水利會起訴就不合法且無理由，且無假處分之必要。庭末，法官諭知全案候核辦。

(中時 )