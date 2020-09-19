「幫助人很快樂！」仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，19日凌晨犧牲睡眠夜訪千名街友發送慰問金，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖，多次參與活動的志工表示，每一次助人都有滿滿感動，盼讓社會有更多正能量。

中秋節是闔家團圓的日子，許多街友幾乎都有著不得已的原因，無法和家人相聚，旺旺志工團與台北市社會局社工，從18日深夜開始至19日凌晨，在台北車站廣場周遭，逐一核對街友身分、發放中秋慰問禮金。

「謝謝你們，中秋節快樂！」長期接受旺旺志工關懷的郭姓街友，原本躺在台北車站廣場地板上睡覺，聽到志工來訪趕緊起身，領了禮金紅包不斷向志工道謝，他說，可以好好飽餐一頓，感激社會大眾沒有忘記街友。

志工李雅楹表示，先前曾參與慰問街友活動，幫助人是很快樂的一件事，心中有滿滿感動，希望帶給社會更多正能量，只要有空就投入志工團行列，因為新冠肺炎疫情關係無法出國工作，也趁機多為台灣做點事、盡一些心力。

另一名志工鄭娌姍指出，上一次端午節發送慰問金後，馬上就報名要參加中秋節場次，可以幫助需要幫助的人、回饋社會感到相當溫暖，看到街友因為志工們的關心展露笑容，她也覺得很感動，社會角落還有很多需要幫助的人，需要靠大家一起盡心盡力。

社會局社工說，與旺旺志工一起關懷街友，已經成為每年傳統，發放慰問金的同時，也關心街友身心狀況，盼街友在大家的關心下，重新燃起重回社會的渴望。

(中時 )