台中市長盧秀燕表示，樂居金獎是優質、幸福、快樂的代名詞。（盧金足攝）

「台中樂居金獎」強調人與人之間的關係，如何彼此信任、互相幫助，非建物與生俱來的硬體條件。（盧金足攝）

台中市去年起以「台中樂居金獎」作為台中市公寓大廈的優質品牌，今年更進行多項賽制改革，形塑台中專有的樂居品牌形象。（盧金足攝）

「樂居金獎是優質、幸福、快樂的代名詞！」台中市長盧秀燕18日晚間宣布台中樂居金獎得主，最受矚目的是，首度出現屋齡18年的「大隱社區」，以強大住戶凝聚力及社區營造能力，勇奪今年度精神總錦標「金獎」，小樂新生組第一名烏日區「愉臻邸」、大樂新生組第一名為太平區「大毅樹幸福」。

盧秀燕指出，得獎者須從台中市約8000棟集合住宅中，經過激烈競爭與重重關卡，才能成為獲獎的20個社區，脫穎而出非常不容易，也代表社區在管理維護、社區綠化、社區營造、友善設施、節能減碳五大面向都有一定水準。優良公寓大廈評選是市府非常重視的活動，藉由評選，鼓勵社區自主維護居住環境品質、營造良好的人際互動。

她強調，市府求新求變，特別為活動換新裝，去年起以「台中樂居金獎」作為台中市公寓大廈的優質品牌，首度推出便獲市民廣大迴響，今年更進行多項賽制改革，盼形塑台中專有的樂居品牌形象。

今年雖碰到疫情，但社區參與度不減，盧秀燕感謝今年產官學界9名委員專業的評選，鼓勵社區營造樂居文化，未來將持續擴大舉辦。

第2屆台中樂居金獎頒獎典禮今晚日舉行，公布小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組、風華再現組各組別前3名及樂居特色獎得主，「大隱社區」勇奪今年度精神總錦標「金獎」，與去年金獎得主惠宇建設「上晴社區」傳承獎盃，實踐共好精神傳承

都發局長黃文彬說，「台中樂居金獎」主要強調人與人之間的關係，如何彼此信任、互相幫助，非建物與生俱來的硬體條件。今年度不僅有許多首次參賽的社區，也有一路從新生、青壯參加到風華組的社區。

良好的社區環境營造，需要透過管委會、住戶、管理維護公司與人員、起造人等各方面的努力投入，才能成為台中樂居文化的推手。

黃文彬表示，今年度評選活動歷經4個月，特別增加社區親自簡報，整體賽制在分組級距、評選與計分方式上都有多項革新，參賽社區依屋齡、戶數規模區分為5組別，各組第1角逐金獎，金獎社區將保管1年象徵最高榮譽的傳承獎盃，明年再交棒給下屆總冠軍。

住宅處表示，獲獎名單為：小樂新生組第一名烏日區「愉臻邸」、第二名為大里區「陸府原森社區」、第三名為西屯區「獨立森林社區」；大樂新生組第一名為太平區「大毅樹幸福」、第二名為北屯區「惠宇原山社區」、第三名為北屯區「總太明日社區」。

小樂青壯組第一名為西區「熊都國美館社區」、第二名為西屯區「惠宇澄品社區」、第三名為南屯區「水硯哲園」；大樂青壯組第一名為龍井區「裕國天泉社區」、第二名為北屯區「香草天空」、第三名為西屯區「世界之心社區」；風華永樂組第一名西區「大隱社區」、第二名為西區「全友堤香」、第三名為南屯區「寶璽公園爵邸」。

樂居特色獎方面，管理維護獎由北區「慶橋長隄公寓大廈」、友善設施獎為西屯區「惠宇禮仁社區」、社區營造獎為北屯區「惠宇皇家尊爵社區」、社區綠化獎為南屯區「寶鯨富椿」、節能減碳獎則是南屯區「國美晴空」。

今年適逢台中市優良公寓大廈評選活動10周年，特別首映10周年紀念影片，讓民眾一同見證台中市公寓大廈10年來的成長，包括市長盧秀燕、都發局長黃文彬、市議員劉士州、謝明源、何敏誠、徐瑄灃，以及立委張廖萬堅、市議員黃馨慧、朱暖英、黃仁、林祈烽等人均派代表出席。

此外，協辦評選活動的台中市不動產開發商業同業公會榮譽理事長張麗莉、台中市大台中不動產開發商業同業公會榮譽理事長陳正哲也共襄盛舉。

(中時 )