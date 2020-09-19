基隆市七堵區百福社區福二街於18日晚間9點多驚傳發生火警，在公寓頂加的鐵皮屋竄出火舌，現場濃煙密布，警消人員在接獲通報後，緊急布多條水線搶救，所幸無人傷亡，但詳細起火原因，還有待警方後續調查。

據了解，消防局在晩間9點58分時，接獲民眾通報，在福二街一棟公寓5樓冒出大量濃煙及火光，消防立即派遣百福、七堵、暖暖、安樂、仁愛共5個分隊前往搶救，目前未發現民眾受傷或受困。

(中時 )