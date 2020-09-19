基隆七堵民宅鐵皮加蓋竄火舌 消防緊急布水線搶救 03:282020/09/19 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆七堵民宅鐵皮加蓋竄火舌，消防緊急布水線搶救。（基隆市消防局提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市七堵區百福社區福二街於18日晚間9點多驚傳發生火警，在公寓頂加的鐵皮屋竄出火舌，現場濃煙密布，警消人員在接獲通報後，緊急布多條水線搶救，所幸無人傷亡，但詳細起火原因，還有待警方後續調查。 據了解，消防局在晩間9點58分時，接獲民眾通報，在福二街一棟公寓5樓冒出大量濃煙及火光，消防立即派遣百福、七堵、暖暖、安樂、仁愛共5個分隊前往搶救，目前未發現民眾受傷或受困。 (中時 ) #消防 #公寓 #濃煙 #七堵 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 IKEA巧遇肉感正妹 8年後竟找到本尊 結局好意外 - 社會 哪些靈異節目最經典？網曝：這張照片至今仍不敢看 - 社會 勇警辭世！遭爆頭子彈卡腦變植物人23年 同袍嘆：解脫了 - 社會 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 工讀嫩妹暗戀10年 勾人夫上司羞喊「X頭癢幫我親」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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