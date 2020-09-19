2020福隆國際沙雕藝術季以奇幻創意融入台灣特色，打造了今年最令人難忘的沙雕饗宴，並且同時佐以海灘瑜珈、IG海灘風打卡等趣味活動，加上備受大小朋友喜愛的的沙雕教學觀摩與愛心沙雕創作，不斷推出旅遊亮點，為東北角地區打造首屈一指的國際沙雕藝術節品牌形象。

管理處指出，自5月30日活動開幕即吸引大批遊客的關注，至今約有18萬人次參觀，今年福隆國際沙雕藝術季活動也進入尾聲，歡迎大家在9月30日前，把握最後機會到福隆海灘遊賞沙雕之美。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，福隆國際沙雕藝術季每年皆帶給旅客優質又有趣的旅遊體驗，也讓福隆成為各年層友善的觀光熱點，今年活動展期進入最後10天，管理處特別加碼舉辦抽獎活動。

管理處邀請大家上傳在沙雕季最美的合照就能抽好禮，並且只要在9月25日前，在臉書粉絲專頁「東北角之友」的活動貼文留言區，上傳今年到福隆沙雕會場遊玩的照片(需有本人畫面)，並tag兩位好友，留言寫下對今年福隆沙雕藝術季的心得，即有機會抽中好禮，把Apple Watch Nike運動錶和無線藍牙耳機帶回家唷。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區不論濱海沙灘、山脈步道都有豐富的觀光資源，等著大家來探索發掘。歡迎大家趁著秋高氣爽之際，來趟東北角山海小旅行，體驗各種不同主題的玩法。

(中時 )