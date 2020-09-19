六合夜市許多攤位都有前總統馬英九的簽名。（取自中評社）

因為疫情衝擊，高雄六合夜市攤商生意不到全盛時期的1成，不僅空攤位越來越多，連租金跌幅也很大。攤商最懷念除了馬英九時代的陸客，也對前高雄市長韓國瑜的韓流印象最深，直呼最賺錢的就是那幾年。

六合夜市在旅遊旺季時，一天人潮可達3萬人次，淡季時也有8千人次。但去年9月受陸客禁令影響，觀光客人潮減少許多，還有新加坡、馬來西亞、港澳、韓國、日本等外國觀光客稍微支撐，但是今年爆發疫情，讓生意更雪上加霜。

六合夜市今非昔比，據香港媒體《中評社》報導，攤商也懷念起當年的輝煌時期，馬英九時代陸客最多，一般攤位月租4萬元，若靠馬路的生意好的，租金也要5萬元。但是現在一般攤位的月租掉到2萬元，騎樓店面加攤位租金則從13萬砍到3萬，還不一定有人租。

賣熱食的50年的攤商感嘆說，有陸客時，一天業績可達1萬。就算只有境外觀光客時，一天也還有5千元的業績；暑假時還有1千到兩千元的收入，開學後只剩下1千元左右。有攤商認為，2019年因為有韓流，業績高漲，攤商們都很開心。現在沒有陸客後，加上疫情更慘，這是50年來最差的一年。

(中時新聞網)