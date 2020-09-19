中天新聞專訪 軍事評論家施孝瑋。(中天新聞)

台海若爆發衝突，美方恐無力介入？共機近日接連派軍機、艦擾台，闖過海峽中線、甚至進入台灣海空域ADIZ(防空識別區)，讓國軍戰備壓力大幅升高，對此，軍事評論家施孝瑋從4點軍事觀察分析認為，若有區域衝突「美國已經沒有能力介入，高成本與長期耗時的軍事衝突」。

據《路透社》16日引述消息人士表示，本次美國對台灣一次出售七種武器(包括M142（HIMARS）高機動多管火箭系統、M-109A6自走砲、標槍反戰車飛彈（增購）、MQ-9無人機等)，將是打破多年來慣例的罕見做法。過往美國對台軍售總是分散進行，並且低調、謹慎規畫，以儘量降低中美之間的緊張關係。

國民黨智庫《國家政策基金會》17日舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能做為」座談會，《軍情與航空》主編施孝瑋觀察表示，美國這幾年的國力衰退讓他感到驚心，他解釋，2018年他參訪美軍環太軍演，當年美國用了2艘攻擊艦，但沒幾天有其中1艘軍艦就先回港，整個軍演期間都在顧碼頭，他認為，這場軍事演習中的2艘攻擊艦都是「壞的」。

他並提出第二個觀察指出，自己某次登上美軍卡爾·文森號（CVN 70）航空母艦，但發現艦載機有高達六分之一竟是跟部訓隊借的，對於這種狀況，「知道的人，可能知道我在講什麼」。

第三個觀察是，他在同年底去參訪日本，在「橫須賀軍港」看到美國軍艦，他拍了幾張照片留念。而兩個月後，同業也恰好去相同地方參訪，但兩人一比對照片，意外發現這艘軍艦，竟然有「3個月都沒動過」，甚至連鏽跡都沒處理。

第四個觀察，則是他個人的觀點，施孝瑋指出，日前伊朗把美國無人機打下來後，川普總統（Donald Trump）在第一時間沒有任何反應，直到美國包商在伊拉克遇害後，美方才動手處理。他認為，從在這幾起事件反應研判，美國目前已經沒有能力介入高成本、長期耗時的國際衝突。若一旦爆發台海戰爭，應該不會是一場短期之內可以解決的戰爭。

另外，對於共機擾台，大陸宣布在東海進行軍事演習，讓台海情勢一觸即發，施孝瑋18日接受《中天新聞》專訪，被問及「對於台灣地處印太地區，美軍強化動態平衡，台灣是否可能因此更安全？」施孝瑋說，「台海之所以現在還未爆發熱戰，他個人認為，是因為陸方還未做好完整的準備」，對大陸來說，武統就是「首戰即終戰」，而在兩棲登陸能力上還不足，加上對台政策基調還是一國兩制。

因此，若真的擦槍走火，值得關注的是，是否大陸某種程度上放棄「一國兩制」、和平統一的政策，但若真到這情況，代表兩岸就已經撕破臉了，且該斷的都斷了，也意謂美軍也會有更多的軍事行動和理由。

(中時新聞網)