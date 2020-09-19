雖然公鹿已在東區準決賽提前遭到熱火淘汰出局，卻不影響公鹿頭號球星「字母哥」阿提托康波完成年度MVP二連霸壯舉！《ESPN》權威記者沃納洛斯基19日凌晨爆料，字母哥確定拿下本季年度MVP，且創史上平均上場時間最少紀錄。

阿提托康波本季場均29.5分、13.6籃板、5.6助攻、1.0抄截與1.1火鍋，且幫助公鹿搶下聯盟最佳戰績，能夠擊敗原本呼聲很高的湖人「小皇帝」詹姆斯實至名歸，唯一的遺憾是他在今年季後賽提前遭到淘汰，原因是他不小心扭傷腳踝。

根據統計，阿提托康波成為NBA史上平均上場時間最少的年度MVP，他平均每場打了30.4分鐘，比起原本紀錄保持者勇士後衛柯瑞的32.7分鐘還要低，排在後面的還有2018-19年球季字母哥(32.8)、1977-4778年球季比爾華頓(33.4)。

除此之外，阿提托康波也成為史上第3位同一球季包辦年度MVP與年度防守球員的球員，前兩位分別是喬丹與歐拉朱萬，字母哥也成為史上第3位能在26歲之前多次拿下年度MVP獎項的球員，前兩位分別是「天勾」賈霸與詹姆斯。

(中時 )