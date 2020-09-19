身材姣好的熊熊是演藝圈宅男女神之一。(取自熊熊IG)

33歲G奶女星熊熊（卓毓彤）人美個性好，最近更傳出懷有身孕，孩子的爸就是曾開著一台霸氣車牌「0857」特斯拉的富二代鄭旭哲。只是正當外界期待她公布好消息的同時，昨(18日)網路卻突然瘋傳一段長相激似熊熊的女子，不斷低頭在男子腿間吞吐的性愛片，吸引大批網友瘋狂「求上車」。

疑熊熊性愛片外流，一時間引發網友暴動。據悉，此段影片全長3分16秒，影片中長相激似熊熊的正妹，穿著黃色上衣，頭戴可愛兔耳髮圈，趴在床上不斷幫一位男子服務，還不時傳來男子舒服的呻吟聲，令人聽了臉紅心跳。影片最後就在男女激烈交合中畫下句點。

不過看在不少女性網友眼裡，可就心驚驚，就有網友在Dcard發文透露自己在某個臉書社團看到影片外流，點進去看女子臉部都沒有馬賽克，提醒大家「不管怎樣千萬別傳自己裸照、影片給另一半，或是答應另一半進行拍攝」，因為隨時都有流出可能。

而現在熊熊的臉書也被網友留言灌爆，令不少粉絲看了心疼又不捨，深怕熊熊受傷害，「我覺得這個男的不論是不是男友，無論是無心還是故意流出性愛自拍，真的是王八蛋，害了一個女生的一生」、「人家可以對你們提告有種不要刪」。

(中時新聞網)