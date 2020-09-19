大陸網民製作空耳版《我在東北玩泥巴》

中印邊境緊張情勢持續升高，印軍突然發現解放軍在邊境對峙區突然架起多具大型喇叭，整日不斷對印軍播放印度旁遮普歌曲。印媒揣測這可能是中方「放低身段尋求休戰」，但陸媒卻認為這是解放軍仿效歷史上「四面楚歌」的心理戰。有趣的是，中方播放的印度歌曲旋律輕快而歡樂，還曾被網民填入惡搞歌辭「我在東北玩泥巴」，被視為極搞笑的洗腦神曲，讓人愈聽愈嗨，網民質疑：「這算哪門子四面楚歌？」

據印媒報導，日前大陸解放軍在中印邊境對峙區域設立了多個擴音器，不停向印度軍隊播放印度北部旁遮普邦的歌曲。這首曲子旋律輕快，充滿歡樂氣氛，讓印軍大感奇怪。印媒認為，中方的用意可能是要轉移印方注意力，或是解放軍自己紓解壓力，另有印度網友猜測「中方害怕了，在放低身段尋求休戰」。

大陸網上對此事熱列議論，有些網民與媒體猜測，解放軍此舉可能是應用秦朝末年楚漢相爭的典故「四面楚歌」，欲以敵方故鄉歌曲來假冒有大量敵軍被俘虜，並引發其思鄉之情，以瓦解敵軍戰鬥意志。

解放軍可能是哪個政委想到這個典故而加以仿效，但可能平時不瞭解什麼印度歌曲，順手在網上拿到這首被空耳翻譯（以諧音翻譯的無腦歌辭）的歌曲就用上了。這首被製作空耳版的印度歌舞曲在大陸網上有相當名氣，歌名《我在東北玩泥巴》，歌辭是無腦式搞笑版「天哪~~~恨啊~~~挨餓~~~」，「多冷的隆冬，多冷的隆冬，噠噠噠」，「多冷啊！我在東北玩泥巴。雖然東北不大，我在大連沒有家。」解放軍選這首歌，也巧合地應對了兩軍對峙的拉達克地區即將進入冬季的心情。

這首空耳版《我在東北玩泥巴》印度原名《Tunak Tunak Tun》，意指印度傳統敲擊樂器Tunak的樂聲。該曲原唱者達雷爾．馬哈帝（Daler Mehndi）是印度知名流行歌手，經常在印度寶萊塢的電影中演唱主題曲，還曾到美國辦過巡迴演唱會，他也是印度有名慈善家，經常賑助災民。馬哈帝這首歌在大陸的網路上流傳，還被網民封為「印度F4」，歌辭原意為向情人求愛：「甜心，樂器之弦已奏起，傾聽我心訴說，來愛我吧！甜心啊～～」

對於解放軍在中印邊境軍情緊張時播放這首印度歌曲，許多大陸網民熱烈評論稱：「選這歌曲的解放軍太有才了」、「播這歌曲阿三歌根本不知你在幹嘛」、「要考慮印軍對中華文化的理解能力」、「兵凶戰危，播這麼歡樂的歌曲太搞笑了吧」、「這算是哪門子的四面楚歌呀！根本是對牛彈琴」。

(中時新聞網)