知名女星「熊熊」卓毓彤7月底才傳出有喜，將在年底完婚，未料18日晚間一段3分16秒的疑似熊熊「吞吐片」在網路瘋傳，消息傳至PTT後也引發鄉民暴動求上車，更有鄉民直接在留言下方貼出無碼截圖，逼得PTT八卦版版主緊急出面管版，短短2小時就發布3次公告，水桶數十人。

這段影片瘋傳後，不少網友湧入熊熊IG及臉書留言嘲諷求片，逼得熊熊緊急關閉IG留言，臉書部分也有不少粉絲幫忙截圖散佈用戶，並呼籲留言嘲諷者停止攻擊，但有網友不滿反嗆「正義魔人」、「早看完了」，引發雙方激烈罵戰，也有不少人則擔心觸法，紛紛刪除留言。

性愛片疑雲在PTT八卦版也廣為討論，不少人留言求上車，其中更有離譜鄉民直接散佈影片無碼截圖，並表示「保證有影片」。眼見狀況失控，八卦版版主「ubcs」緊急出面巡邏，水桶違規鄉民並刪除相關連結，短短2小時就發布3次公告。

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(中時新聞網)