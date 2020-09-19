台中民宅氣爆！1死1傷 火球暴衝對面民宅 延燒6戶 06:302020/09/19 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中民宅氣爆！1死1傷(翻攝中天新聞) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市龍井區今天凌晨4點17分左右驚傳民宅氣爆，現場瞬間起火燃燒，由於現場鄰近東海大學商圈，消防隊出動大批人力灌救，目前已知1死1傷。 根據中天新聞，氣爆地點位於龍井區新興路55巷的一棟出租套房大樓，爆炸火焰從事發出租大樓衝到對巷的透天民宅，延燒六戶，目前已知一死一傷，不排除仍有人受困者，現場持續搜救中。 (新聞不斷更新) (中時新聞網) #現場 #民宅氣爆 #1死1傷 #龍井區 #大樓 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 少將喚部屬愛妃 親一個降一級 - 社會新聞 - 中國時報 IKEA巧遇肉感正妹 8年後竟找到本尊 結局好意外 - 社會 工讀嫩妹暗戀10年 勾人夫上司羞喊「X頭癢幫我親」 - 社會 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 哪些靈異節目最經典？網曝：這張照片至今仍不敢看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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