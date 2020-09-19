台中市龍井區今天凌晨4點17分左右驚傳民宅氣爆，現場瞬間起火燃燒，由於現場鄰近東海大學商圈，消防隊出動大批人力灌救，目前已知1死1傷。

根據中天新聞，氣爆地點位於龍井區新興路55巷的一棟出租套房大樓，爆炸火焰從事發出租大樓衝到對巷的透天民宅，延燒六戶，目前已知一死一傷，不排除仍有人受困者，現場持續搜救中。

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(中時新聞網)