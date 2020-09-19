【1】美擬售台空對地飛彈 瞄準陸東南

《紐約時報》昨引述知情官員說，川普政府正推動對台大規模軍售案，其中包括在兩岸發生衝突時，可讓台戰機打擊大陸目標的空對地飛彈，此舉可能引起大陸軍方憂慮。

【2】少將喚部屬愛妃 親一個降一級

空軍少將林重宏，擔任空軍作戰指揮部通信航管資訊聯隊聯隊長期間，用Line對女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋」等不當稱謂、訊息，還張貼親吻、摸胸的貼圖，案經國防部展開自清移送監察院彈劾後，懲戒法院第一審認定，林的行為嚴重損害政府信譽，判決降一級改敘。

【3】FBI批俄搞鬼造假 干預美大選

美國情報單位先前已警告，俄羅斯、中國大陸和伊朗試圖干預美國11月大選。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊17日在聯邦眾議院國土安全委員會聽證會上直言，俄羅斯正非常積極地干預美國大選，主要是抹黑民主黨總統候選人拜登。美國總統川普聞訊後在推特發文駁斥，稱中國的威脅遠大於俄羅斯。

【4】新台幣強漲 下周挑戰29元關卡

美元走弱，新台幣匯價一飛衝天，盤中最高升抵29.017元，勁揚近3角，不只升破「楊金龍防線」，突破央行總裁楊金龍上任以來高點，盤中最高價改寫7年半新高，成交量也放大；外匯交易員表示，新台幣走升趨勢不變，下周強勢挑戰29元整數關卡。

【5】黃鴻升遺照宛若翱翔宇宙

黃鴻升（小鬼）猝逝，震驚演藝圈。為追查小鬼的真正死因，檢方18日下午於板橋殯儀館進行解剖，小鬼的父親、妹妹和阿姨到場，解剖後，檢察官表示，死因疑心血管問題，詳細死因需等法醫鑑定報告。小鬼的經紀人Dino昨表示，小鬼死因是主動脈剝離造成血管阻塞，黃爸知道原因後強忍悲慟，離開板殯後立刻趕赴小鬼的追思靈堂。令人不捨的是，黃爸將於24日過60歲大壽，小鬼的妹妹去年發文預告要「來一場大的」幫爸爸慶生，如今卻是白髮人送黑髮人，令人鼻酸。

(中時新聞網)