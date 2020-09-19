30多位的陳小姐在工作之餘熱愛重訓及慢跑，但這一年來常感到頻尿、伴隨下腹疼痛，起初自行在藥局買藥服用，感覺症狀似有好轉，但隨著發作越來越頻繁，更苦於腰酸背痛，甚至失去性趣，這些都讓她相當困擾，就醫經詳細診查之後，發現是骨盆底肌肉筋膜炎。

常頻尿、下腹痛，小心可能骨盆底肌肉發炎了

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，造成女性下腹痛與頻尿的原因很多，包括膀胱發炎、骨盆腔發炎、便秘、間質性膀胱炎、膀胱過動症和內膜異位症等，其中一半以上的疾病，皆伴隨有骨盆底肌肉筋膜炎的問題。

診斷上除了檢查排除其他下腹痛原因外，藉由內診測試疼痛節點來診斷骨盆肌肉筋膜炎。骨盆底肌肉筋膜炎常見的症狀為反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛，嚴重時影響病人的生活品質、人際交往、夫妻關係及工作表現。

不正常過過度使用骨盆底肌肉群造成

張雲筑指出，骨盆底肌肉筋膜炎是因為過度或不當使用骨盆底肌肉群，造成肌肉僵硬、筋膜缺氧沾黏、血液循環不佳的結果。門診觀察，近年來許多女性為了追求健康而投入慢跑、重訓或深蹲等運動，因過度使用骨盆底肌肉造成骨盆底肌肉慢性發炎的情形有漸漸增加。

愛翹腳的女性注意，小心骨盆底肌肉筋膜炎找上門！張雲筑提到，若習慣以半蹲姿勢排尿、久坐久站、愛翹腳、慢性便秘、體重過重、曾有過生產撕裂傷等，也可能因骨盆底肌肉筋膜組織受損、發炎而失去應有的彈性，導致功能異常與不適。

改善不良生活習慣為優先

張雲筑指出，骨盆底肌肉筋膜炎的治療，首先要改善不良生活習慣，並暫停包括凱格爾運動在內等訓練；可用熱敷、泡澡放鬆肌肉，配合醫師開立的藥物。症狀較嚴重的患者，可經醫師安排磁波椅電刺激治療或會陰部雷射治療；一方面降低疼痛神經的過度敏感，一方面促進血管新生、新陳代謝以及肌肉放鬆。

最後張雲筑提醒，罹患骨盆底肌肉筋膜炎不僅帶來生理上的痛苦，也降低患者的生活品質，當女性出現反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等症狀，建議尋找醫師檢查治療。

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(中時新聞網)