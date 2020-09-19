東部戰區留言。(取自微博)

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，解放軍機18日一早就出現台灣西南領空上，但共機還沒返航落地，大陸解放軍即宣布在台海附近實施組織實戰化演練。其中，東部戰區在微博寫下，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，更罕見回覆網友「丟掉幻想，準備戰鬥」。

我國防部官網18日下午公布共機從早上清晨7時10分起到10時30分結束，出動18架次擾台，先後長達4小時，包括轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架，其間3度飛越海峽中線，隨即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

近期以來，大陸對台展開頻繁的針對性的軍演，台海緊張局勢升溫，「台灣」關鍵字也隨之登上微博熱搜。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，「近日，解放軍東部戰區組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡邏和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。有關行動是應對台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力。戰區部隊堅決宣布任務授權，有信心有決心挫敗任何人，任何勢力以任何形式策劃實施『台獨』分裂活動。」

微博熱搜。(取自微博)

此外，東部戰區的貼文曝光後，有網友留言提到，「丟掉幻想，準備梧桐（武統），而東部戰區則是在下方罕見回覆網友，「丟掉幻想，準備戰鬥」，令不少人相當訝異，並說「woc回復了這一條...」。

(中時新聞網)