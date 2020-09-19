首次去夜店竟狂噴18000！男網友分享，和朋友去夜店玩，瘋狂飲酒後出現超可怕後遺症，隔天肚子痛到睡不著，緊急就醫抽血後，才發現是「肝指數異常」，從正常的40飆到2800，住院一周後還需繳交1.7萬左右的費用，引發網友熱議，真的母湯。

一位男網友在Dcard上分享，指考結束後去夜店玩，男生入場400元，女生則免費，由於他沒有喝醉過，因此決定用廉價酒精灌醉自己，一杯接著一杯的喝，後來DJ又來請喝shot，結果隔了幾分鐘，後勁開始出現，讓他超不舒服，連走路都完全無法控制。

原PO表示，隔天他吃鐵板燒竟拉肚子，最慘的是，肚子痛了整晚都睡不著，連續跑了三間醫院，最後醫師實在不知原因，只好安排抽血檢驗，結果卻被告知「肝指數」異常需要住院觀察！而該網友聽完驚呆，到底是多誇張，有嚴重到需要住院？

原PO轉述醫生的話說，正常肝指數不會超過40，但你的卻飆到2800，所以當然要住院。因此該網友只能放棄騎車出遊的行程，過著三天洗澡一次與病人餐的生活。慘痛經歷也讓他直勸大家沒事別亂喝酒，他現在直接戒酒，改喝麥仔茶。

原PO補充，當時住院1周就直接噴掉17311元，再加夜店的消費金額，他生平第一次去夜店竟就花掉1.8萬元，實在是很扯。

貼文一出，立刻引起網友討論，「2800會不會太誇張，還以為你多打一個零，笑死」、「身體要顧，還沒畢業就沒新鮮的肝了」、「感謝勸世，我會提醒自己和朋友少喝一點」、「別拿生命開玩笑」、「喝成這樣真的母湯」。

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(中時新聞網)