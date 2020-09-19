ESPN Sources: Brad Stevens had a late night Thursday meeting with Celtics leaders – Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown and Marcus Smart – to work through emotions of post-Game 2 locker room. A lot of yelling in locker room, but nothing escalated to a physical confrontation. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020

面對東區冠軍賽G2賽後休息室爆發嚴重爭吵，根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基19日爆料，「綠衫軍」塞爾提克總教練史蒂文斯選在美國時間凌晨1點，找來肯巴沃克、塔圖、傑倫布朗與史馬特等球隊主力進行密談，期望化解這次內訌。

在連兩場東區冠軍賽都遭熱火逆轉擊敗後，塞爾提克休息室內傳出激烈爭吵聲浪，聲音大到連外面都聽得一清二楚，特別是史馬特大罵，「你們全都打得跟狗屎一樣！」讓外界感覺塞爾提克這批年輕球員太不成熟，甚至只會彼此責怪。

不過根據沃神掌握的狀況，儘管發生如此嚴重口角衝突，甚至傳出丟東西聲音，起碼塞爾提克球員並未演變成互毆局面，也讓史蒂文斯只好趕緊進行深夜密談，期望大家能把話講開，畢竟東區冠軍賽G3馬上就在20日開打，他們沒時間了。

這次深夜密談的另外一個重點，就是確保帥哥射手海沃德能在G3宣告傷癒復出，儘管塞爾提克的傷痛報告，仍把海沃德放在出賽存疑名單內，也就代表只有5成上場機率，不過沃神相信，海沃德應該能在G3上場，幫助綠軍挽回頹勢。

(中時 )