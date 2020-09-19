李登輝明告別禮拜會場。曾薏蘋攝

【現場直播】道別前總統李登輝！追思會現場最新畫面

故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行，總統蔡英文將親自頒發褒揚令，副總統賴清德率五院院長慰靈暨覆蓋國旗，美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗等國內外政要出席；據了解，會中還將播前日本首相安倍晉三悼念詞。

追思李登輝前總統，副總統率五院院長覆蓋國旗。(取自中天新聞)

今天這場追思告別禮拜，淡水多處執行交通管制，一大早即可從捷運竹圍站沿路即可看大到批警力部署。

告別禮拜現場發送「李前總統登輝先生追思集」，共有中、應、日文三版本，由總統府除了有總統特頒的褒揚令、李登輝生平事略，蔡英文總統、副總統賴清德；還有家屬女兒李安娜、李安妮、女婿賴國洲、孫女李坤儀、外孫女黃怡寧、黃怡丰、外孫賴緯綸共8篇追思文。

總統府發言人張惇涵昨天受訪指出，今天大概也會有大概四十個國駐台使節都會來參加，總統府跟家屬誠摯感謝。至於美日團外賓的防疫；他說，過去這段時間，美國衛生部長及日本森喜朗的案例，針對美日貴賓團都有專屬車輛，專屬動線及專屬廁所，這切安排都有跟中央疫情指揮中心完整溝通及聽從指引。總統會蒞臨現場頒贈褒揚令，也會做符合相關元首儀節的覆旗儀式，中間是依照李前總統信仰，基督教長老教會進行追思禮拜。

他說，流程結束時，啟靈會由國軍弟兄依照卸任元首相關身份，發矧砲21響，因為淡江中學也是李前總統母校，所以移靈車隊離開真理大學後，也會到淡江中下巡禮，淡江大學也會對國家卸任元首的尊敬，敲響21響鐘致意，表達對校友最深追思。

對於防疫措施，他指出，教堂部分，其他貴賓會由一個動線進出，美、日兩方代表團會從不同動線進跟出，兩邊代表團都各設有休息室，門都是打開的，且有獨立廁所設置，都有跟中央疫情指揮中心完整溝通，防疫是沒有問題的。

李登輝前總統7月30日辭世，享耆壽98歲，上午9時30分將在淡水真理大學舉行大型告別禮拜，美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗分別率團前來弔唁，這場告別禮拜3大會場估計有超過1500人參與。

(中時 )