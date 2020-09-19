「一場秋雨一場涼」，下周連續兩波鋒面抵達，天氣轉變過程中，氣溫有感下降，北台灣將跌破20度，具相當明顯的「秋涼感」。今北部、東北部有短暫雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。11號颱風紅霞已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。

微弱鋒面位在台灣北部海域，今迎風面北部、東北部有短暫雨，天氣較不穩定；其他地區多雲到晴，局部地區中午過後有陣雨或雷雨。今各地氣溫：北部23至33度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至35度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲模式模擬，今、明兩天鋒面逐漸接近，北台灣氣溫逐日往下探，明天的雨又會比今天多。下周一（21日）鋒面移出，天氣好轉，僅花東有短暫雨。

吳德榮指出，鋒面空檔期間，早晚偏涼，加上「輻射冷卻」效應，民眾會特別覺得涼爽，低溫下探至20度。下周四（24日）再一波鋒面南下，天氣轉為又濕又涼，等下周五（25日）鋒面遠離，降溫劇本再度上演，這次將跌破20度，清晨及夜間特別明顯。

(中時新聞網)