例行賽MVP不意外由公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)連莊，湖人詹姆斯(LeBron James)位居第2，火箭哈登(James Harden)第3。這讓詹姆斯在生涯MVP票選佔比(voting shares)方面超過了麥可喬丹(Michael Jordan)，成為史上第一！

美媒ESPN解釋，MVP是單季最佳的球員，但是定義一個時代的最強球員需要另一個數字，MVP票選佔比就是球員在全票分數的佔有比率。例如今年的全票MVP可以獲得1010分(囊擴全部第一名選票)，字母哥拿到962分，詹姆斯753分，哈登367分，他們的持份就是0.95與0.75與0.36。

詹姆斯打的球季更多，巔峰期又長，美媒NBC統計他生涯累積了8.81票選佔比，超過麥可喬丹的8.14。兩人之後依序為賈霸6.20、大鳥柏德5.69、魔術強生5.13、比爾羅素4.83，俠客歐尼爾4.38、卡爾馬龍4.30、鄧肯4.28、張伯倫4.27、布萊恩4.21、哈登3.65、杜蘭特3.21。

天勾賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)20個球季拿過6次MVP，但整體佔比不如喬丹15個球季。喬丹5次MVP，總計10次票選前3名，即使他沒獲選MVP的時候也拿到可觀的選票。詹姆斯類似喬丹，他雖然只有4次MVP但總共11次票選前3，此外他17個球季獲得MVP選票也與賈霸並列史上第一。

(中時新聞網)