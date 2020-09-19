李登輝告別禮拜 李安妮追思文：我常抱怨父親沒把他當兒子看。本報資料照

故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行；女兒李安妮以「 永別了，親愛的父親」為題的追思文寫到，從一個女性主義者的角度觀之，「父親讓我始終擁有自主的選擇權與機會，應該算是幸福的，但我卻常常抱怨他沒有把我當兒子看待」。

追思文全文

1999年的春天，為了出版《華枝春滿》慶祝爸媽的金婚紀念，我滿懷愉悦祝福的心情，首度以文字公開父母與我超過40年的溫馨生活點滴。21年後的今天，我則是在內心萬分哀痛與不捨的情況下再度以文字來追憶父親與我超過66年的父女情德，兩樣心情卻是一樣的感思。

坦白說，父親在我40歲之前始終視我為么女在阿護疼愛著，對我沒有太高的期待，也沒有給我太大的壓力，但也因此讓我享有了最丈的自由度。我可以請我自己想讀的書，談我自 己想談的戀愛做我自己喜歡做的工作，規劃自己想像的人 生，偶有拆框、翻牆行為，只要沒有超越紅線，都是被允許甚至可能獲得稱讚的。

從一個女性主義者的角度觀之，父親讓我始終擁有自主的選擇權與機會，應該算是幸福的，但我卻常常抱怨他沒有把我當兒子看待。此刻深自反省，也許是自己資質籍、努力也不夠，無法跟上爸爸的腳步所致，相較於我這個年代生長的多數女子而言，我所擁有的條件與機會其實是足夠好好追隨父親，對社會做出更多的貢獻才是。感謝父親，往後我將會加倍努力。

在我40歲之後，由於台灣社會已逐漸轉型為多元開放、自由民主的國度，我也從原本只擁有來自家庭的宽容，增添了來 自社會的自由度，加上剛從英國留學回來，開始懂得探索父親與大社會的連動。

在1996年首次民選總統的近百場助選活動過程中，從許許多多老百姓的手中、眼裡與言談間，透露出期盼他能灌溉給這塊土地更豐沃的民主養分，提供給人民更豐衣足食、安居樂業的生活環境，我深刻體會到「我的父親不是我的」，我不應該獨享父親為我所構築的那既自由又安全的舒適窩，而應該藉著所擁有的相對較佳條件，更積極投入社會，協助弱勢者也能擁有自由的選擇與機會，獲得公平的對待與幸福。

(中時 )