中國今天因應美國國務次卿柯拉克訪台，舉行軍事演習，美國國務卿蓬佩奧指控，這是「軍事恫嚇」。

蓬佩奧在訪問蓋亞那期間對記者表示：「我們只是派遣代表團赴台出席一項追思禮拜，中國方面顯然是以軍事恫嚇回應。」

柯拉克（Keith Krach）昨天抵達台灣進行3天訪問，期間將出席李前總統登輝先生的追思禮拜。

(中時新聞網)