共軍演習因應美次卿訪台 蓬佩奧斥為軍事恫嚇 08:172020/09/19 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸因應美國國務次卿柯拉克訪台，舉行軍事演習，美國國務卿蓬佩奧指控，這是「軍事恫嚇」。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國今天因應美國國務次卿柯拉克訪台，舉行軍事演習，美國國務卿蓬佩奧指控，這是「軍事恫嚇」。 蓬佩奧在訪問蓋亞那期間對記者表示：「我們只是派遣代表團赴台出席一項追思禮拜，中國方面顯然是以軍事恫嚇回應。」 柯拉克（Keith Krach）昨天抵達台灣進行3天訪問，期間將出席李前總統登輝先生的追思禮拜。 (中時新聞網) #軍事恫嚇 #因應 #訪台 #蓬佩奧 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國務次卿訪台關係升溫 美議員籲廢對台交往限制 04:332020/09/18 國際 美台關係升級 共軍實戰演練 國軍機艦掛彈應變 台海九月危機 戰雲密布 04:102020/09/19 政治要聞 共機還未返航落地 解放軍即發布軍演 19:202020/09/18 政治 美國務院次卿柯拉克抵台 為參與前總統李登輝追思禮拜 台美高層經貿對話落空 04:102020/09/18 政治要聞 共機遭我驅離 嗆沒海峽中線 04:102020/09/19 政治要聞 台美經濟對話改為高層溝通會 美國務院次卿 今會蔡英文 04:102020/09/18 財經要聞 美高官接續訪台 史達偉：助台拓展國際空間 抵禦大陸脅迫 14:522020/09/18 國際 陸東部戰區軍演 對台滲透作戰 04:102020/09/18 政治要聞 官邸宴請柯拉克 張忠謀作陪 蔡稱台灣有決心踏出關鍵一步 04:102020/09/19 政治要聞 美眾議員籲 美台建交 終結一中政策 04:102020/09/19 政治要聞 國際熱門新聞 爆料川普稱「新冠病毒是好事」 前美防疫幕僚要跳槽投拜登 - 國際 梅根哈利別以為自由了 女王6個月內可改變心意 - 國際 13項指標神準預測 美教授說2020美大選獲勝者是........ - 國際 共軍演習因應美次卿訪台 蓬佩奧斥為軍事恫嚇 - 國際 如何分辨人妖還是一般美女 泰國導遊曝3招：不會錯 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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