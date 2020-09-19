中共中央機關報《人民日報》「和音」專欄19日刊發文章〈為世界和平出征〉指出，9月18日，中國國務院新聞辦公室發布《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，回顧中國軍隊參加聯合國維和行動30年來歷程，深入闡明中國軍隊為世界和平出征，是和平之師、正義之師、文明之師，是服務構建人類命運共同體的堅定力量。

文章表示，始於1948年的聯合國維和行動，旨在幫助遭受衝突的國家創造實現持久和平的條件。70多年來，聯合國維和人員在世界上最為艱苦和危險的地區無私地奉獻與犧牲，「藍盔」成為戰亂地區和平與希望的象徵。實踐充分證明，聯合國維和行動在避免新的世界大戰爆發、遏制局部衝突升級、紓解人道主義災難、促進世界和平與發展方面發揮了重要和不可替代的作用。

正如一位中國維和戰士在日記中所寫：「如果有人問我們為什麼要跑那麼遠，到那麼危險的地方去維和，請告訴他，因為我們要維護人類文明的底線。」

文章稱，中國軍隊是聯合國維和行動關鍵力量。1990年4月，中國軍隊向聯合國停戰監督組織派遣5名軍事觀察員，開啟了中國軍隊參加聯合國維和行動的歷程。

從最初的軍事觀察員，發展到工兵分隊、醫療分隊、運輸分隊、直升機分隊、警衛分隊、步兵營等成建制部隊以及參謀軍官、軍事觀察員、合同制軍官等維和軍事專業人員，中國維和官兵的足跡遍布柬埔寨、剛果、利比亞、蘇丹、黎巴嫩、賽普勒斯、南蘇丹、馬里、中非等20多個國家和地區。

文章說，30年來，一批又一批中國維和軍人先後參加25項聯合國維和行動，累計派出維和官兵4萬餘人次，16名中國官兵因此獻出了寶貴生命。今年8月，2521名中國官兵在8個維和特派團和聯合國總部堅守崗位、執行任務。中國積極參加聯合國維和行動，是聯合國第二大維和攤款國和會費國，安理會常任理事國第一大出兵國。聯合國副祕書長哈雷強調：「中國在聯合國維和行動中發揮著獨特和關鍵作用，沒有中國這樣的會員國支持，聯合國維和行動不可能取得今天這樣的成就。」

文章強調，今年是抗戰勝利75周年，也是聯合國成立75周年。回顧中國「藍盔」走過的不平凡歷程，中國軍隊始終是世界和平與發展的正義力量。和平需要爭取，和平需要維護。中國願同所有愛好和平的國家攜手努力，讓和平與正義之光照亮世界每一個角落。

(中時 )