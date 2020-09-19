1名慾望人妻與老公家庭幸福美滿，並擁有2名可愛子女，然而因人妻慾求不滿，私下多次相約小王摩鐵開房啪啪啪，按理來說魚水之歡是多數人喜愛的親密運動，然而小王卻大喊吃不消，因人妻深不見底，即便小王全力與人妻大戰11回合，人妻又可以迅速要求小王再多來幾遍，讓小王不禁表示：蛋囊還沒滿又要出擊，而2人的姦情直到人妻年幼女兒將小王的存在告知她老公，2人的姦情情節才曝光，人妻的老公驚覺自己被戴了重重綠帽，憤怒的向兩人提出告訴，全案以人妻與小王互有姦情，且讓人妻老公的身心受損，判定2人須支付50萬元的賠償金。

人妻自結婚以來，與自己的老公共育有2名子女，疑似人妻性慾旺盛，竟然逐漸早出晚歸，還在凌晨半夜時講電話，甚至經常編造理由出差，一出去就是1個禮拜多，人妻甚至還多次與小王共赴摩鐵開房啪啪，但人妻實在深不見底，小王即便戰力全開，與人妻大戰11天仍是無法滿足於她，讓小王不禁大喊：蛋囊還沒滿又要出擊。然而紙終究包不住火，人妻老公最終從年幼的女兒口中得知，自己老婆經常與小王外出，人妻老公立即定位老婆手機位置，卻在1間摩鐵內發現她與小王同在床上，而且2人還全身赤裸，人妻老公氣炸立即向2人提出告訴。

法院傳喚到案時，人妻老公表示，妻子自小孩出生能夠稍微自理後，就逐漸早出晚歸，頻率越來越高，甚至還多次在深夜起床講電話，更以出差為由，出遠門長達數天時間，人妻老公也說明，妻子目前已經有了身孕，也在妻子的手機上還發現兩人的鹹濕訊息內容，「想到孩子，我就想跟你運動」、「還沒出人命，尚需努力」、「恐懼了嗎？每晚都這樣，結果造成你夜夜恐懼」、「妳太餓！餵不飽，彈囊還沒存滿，又要不停製造」，人妻老公認為兩人的行為，已經嚴重造成自己身心理的損害，因此要求2人要支付自己賠償金。

人妻辯駁，老公未經許可就偷看自己手機，已經造成侵犯他人隱私，也聲稱翻拍來的畫面並非原始內容，並沒有具備任何證據效力，也說明對話內容都只是在玩，人妻還補充，老公在得知與小王有來往時，早就已經給他100萬作為零用錢使用了；小王則說明，人妻老公所提供的對話內容，根本無法得知是2人的對談話內容，並且進一步說明，人妻老公所說的2人旅遊，實際上是跟團共同出去的。

法院審理時，法官根據對話內容判定，人妻與小王確實有私下多次相約偷情，而且人妻目前還懷有數個月的身孕，另外與老公久未行房卻會懷孕，2人卻還說沒有任何的偷情，根本是不可能的事，因此認為2人須支付人妻老公50萬元的賠償金。

(中時新聞網)