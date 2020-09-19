日代表宣讀安倍晉三悼詞 府：表誠摯感謝 09:052020/09/19 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日為前總統李登輝的追思告別禮拜，日本台灣交流協會泉裕泰代表，將宣讀日本前首相安倍晉三悼詞。圖為日本前首相安倍晉三。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行，會中還將播前日本首相安倍晉三悼念詞、達賴喇嘛悼念影像；總統府發言人張惇涵今表示，安倍晉三悼詞由日本台灣交流協會泉裕泰代表宣讀。 日代表宣讀安倍晉三悼詞，府：表誠摯感謝。曾薏蘋攝 張惇涵指出，今日李前總統追思告別禮拜，日方除森喜朗前首相將率團出席外，日本台灣交流協會泉裕泰代表，將宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李前總統促進台日友好的感謝，以及李前總統推動台灣民主化之敬意，對此表達誠摯感謝。張惇涵並表示，西藏精神領袖達賴喇嘛亦將透過影片表達對李前總統的追思。 (中時 ) #李登輝 #張惇涵 #達賴喇嘛 #日本 #安倍晉三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝國樑選基市長 笑稱時候未到 04:102020/09/19 地方新聞 台美經濟對話會前會 五議題試水溫 04:102020/09/19 財經要聞 官邸宴請柯拉克 張忠謀作陪 蔡稱台灣有決心踏出關鍵一步 04:102020/09/19 政治要聞 議員批機要摸魚 鄭文燦指非事實 04:102020/09/19 地方新聞 要求公開美豬談判過程 立院決議交付朝野協商 04:102020/09/19 財經要聞 游淑慧轟陳 一頭豬看透一個人 04:102020/09/19 政治要聞 陸港觀盤－那指回跌拖累 恒生科技指數支撐在七千點 04:102020/09/19 全球財經 熊熊之亂失控！鄉民散佈無碼截圖 PTT版主凌晨緊急動員：克制點 04:382020/09/19 娛樂 瓜地馬拉總統吉昂馬岱 檢測武漢肺炎結果呈陽性 05:522020/09/19 國際 菅義偉盼與總統通話 府稱暫無安排 04:102020/09/19 政治要聞 政治熱門新聞 兩岸飛行員對話 大陸飛行員說沒有海峽中線 - 政治 共機擾台準備武統？BBC專訪陸權威人士 答案終曝光 - 政治 野生韓國瑜來了 網驚喜：王淺秋這一句說得真準 - 政治 美對陸態度恐因一事生變？前國防部長：台海40年未見 - 政治 獨家》韓國瑜北上宴請百位國政顧問 自曝內心仍澎湃洶湧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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