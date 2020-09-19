故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行，會中還將播前日本首相安倍晉三悼念詞、達賴喇嘛悼念影像；總統府發言人張惇涵今表示，安倍晉三悼詞由日本台灣交流協會泉裕泰代表宣讀。

日代表宣讀安倍晉三悼詞，府：表誠摯感謝。曾薏蘋攝

張惇涵指出，今日李前總統追思告別禮拜，日方除森喜朗前首相將率團出席外，日本台灣交流協會泉裕泰代表，將宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李前總統促進台日友好的感謝，以及李前總統推動台灣民主化之敬意，對此表達誠摯感謝。張惇涵並表示，西藏精神領袖達賴喇嘛亦將透過影片表達對李前總統的追思。

(中時 )