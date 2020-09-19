台中市龍井區新興路今天清晨4時許傳出民宅氣爆，現場為一棟出租套房大樓，爆炸威力還波及到對街透天厝民宅。（台中市消防局提供）

氣爆造成6間民宅起火燃燒，火勢相當猛烈，巨大爆炸聲響許多民眾睡夢中驚醒。（台中市消防局提供）

龍井區新興路發生氣爆現場，令人怵目驚心，汽機車亦遭火舌噬。（馮惠宜攝）

盧秀燕到氣爆現場慰問受災家屬。（馮惠宜攝）

台中市東海商圈新興路19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，延燒緊鄰3戶透天厝外，疑因火苗爆飛到對街1戶民宅竟也遭殃；這起火災發生在清晨，罹難民眾疑因仍在熟睡中逃生不及被困火場，造成4死慘劇鄰近民眾在熟睡中驚醒，飽受驚嚇。

台中市長盧秀燕獲悉後，將於今天上午9時15分，前往龍井區新興路59巷慰問受氣爆波及住戶及消防人員。

台中市龍井區新興路59巷1棟3層透天民宅，在清晨4時17分傳出氣爆引起火災，台中市消防局接獲通報派出消防車26輛、救護車3輛及消防人員71人到場搶救，第四大隊大隊長蔡孟栩到場指揮。

消防局表示，搶救人員到場發現起火民宅是連棟3層樓連棟加強磚造結構建物，現場疑似有爆炸而造成波及延燒緊鄰兩側2戶，連對街1戶竟也超波及延燒。現場民眾說，有聽到爆炸聲。1名38歲張姓男子逃出火場時，右膝撕裂傷，送往台中榮總醫治，經院方檢傷為三級檢傷。

蔡孟栩指出，現場共計街道對向4戶有燃燒情形，其中3戶全面燃燒、1戶部份燃燒；火勢在5時8分控制，疑似有住戶尚在建物內未逃出，搶救人員進入火場進行清查，在清晨5時21分發現1名罹難者，呈現焦屍明顯死亡；6時10分發現1名男性遺體，經家屬表示，男子行動不便。此外，在1棟民宅3樓發現2人遺體。

消防局說，氣爆中不幸喪生是陳男（42歲）於3樓後側樓梯，吳男（73歲）2樓前側，蔣女（37歲）於3樓前側陽台及就讀小一的8歲陳姓男童。受傷是38歲的張姓男子，右膝撕裂傷送台中榮總。

(中時 )