高雄市議員黃捷。(圖/取自臉書「黃捷 高雄市議員」)

網友留言。(圖/取自臉書「黃捷 高雄市議員」)

高雄市議員黃捷昨日（18）考察當地私立、非營利與公立幼兒園，實地了解幼兒園教學現場狀況。現場黃身著一襲大地色系連身長裙洋裝，露出雪白的頸部與雙臂，獲得粉絲大讚；卻也讓網友擔心，時代力量立委邱顯智妻子黃琬婷曾疑似批評民進黨立委賴品妤穿著，黃穿這樣會不會又要被罵了？

黃捷昨日在臉書發文，寫道：「昨天議會教育委員會參訪鳳山中興幼兒園、龍華幼兒園、裕誠幼兒園，實地考察私立幼兒園、非營利幼兒園與公立幼兒園的教學現場，了解當中差異，一起努力打造安心平價的幼兒教育環境。有需求的民眾歡迎隨時向我反映。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3000個讚，不少網友表示：「黃捷肉感！」「穿這樣真美」、「認真的議員更美」、「認真的女人最美」、「幼稚園環境靠你了」、「真是太迷人了」，但也有人提醒：「穿成這樣，不怕邱顯智老婆嘴你嗎？」

8日臉書粉絲專頁「高度台味」刊出一張留言截圖，直接點名圖中的「黃凱特」就是「邱顯智他老婆」，痛批「女人何苦為難女人」、「性平干那賽的一天」；截圖中她留言：「我是認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞。」並特別標註「人重自重」，還加碼再留言：「衣著當人是個人自由，但是用衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商。」一番言論，也讓外界推測是在針對賴品妤。

(中時新聞網)