新生代饒舌歌手高爾宣，以一首《without you》走紅，今年更風光入圍金曲獎「最佳新人」、「年度歌曲」2大獎，演藝之路備受看好，不過日前爆出他就讀高中時，不僅霸凌同學還強脫對方衣服拍裸照，引發軒然大波，事隔數日後，今天(19日)凌晨在IG發出8分鐘影片，解釋整起事件始末，並且哽咽道歉。

高爾宣事發數日後首度發聲，他表示升高三暑假和同學去宜蘭玩，一群人在民宿玩枕頭大戰，他便拿起手機拍攝，雖有人做出失禮舉動，但仍沒多想繼續錄影，當下也沒人表達不開心，事後傳給某同學看後，引發當事者不滿並要求刪除，接著就被教官叫去問話，對此高爾宣坦承沒有重視別人隱私，造成當事者情緒不舒服感到抱歉，自己也被校方和警方約談，並遭記過、停學處分，雖然當下已跟對方道歉，兩人也和好並順利畢業，但他再次強調希望能和同學說聲對不起，更呼籲所有人不要犯相同錯誤。

針對前女友指控家暴一事，高爾宣表示當時和死黨與前女友去酒吧玩，遇到一個同校女性友人，雙方打開話匣子聊起來，未料此舉讓前女友相當吃味，而一夥人去KTV續攤，前女友看到女性朋友也一起來，情緒變得激動甚至與他大吵，但雙方各說各話達不成共識，便拍了女友大腿表示：「這樣下去沒完沒了」，接著便要求對方離開，後來也道歉並解釋沒有要打她的意思，而兩人去年11月和平分手後，就陸續有負面消息傳出，原本身為公眾人物的他打算隱忍，但後來周遭親友、公司全被牽扯進來，才決定將事件始末交代清楚。

最後他強調和前女友交往期間，絕沒有約砲、劈腿過，對於網路不實指控和家暴傳言，不願回應是不想附和輿論，加上女友不是公眾人物，沒必要承擔他成為藝人後要承受的一切，才始終避而不談，而8個月來私訊充斥「打女人」、「渣男」等字眼，讓他再三強調從未對不起這段感情，更感嘆從出道以來是個真實不包裝的人，卻不懂為何屢屢遭到抹黑，接著表示2020充滿很多遺憾，希望大家還是要保持正能量面對這個世界，也感謝粉絲一路以來相挺到底。

(中時新聞網)