美國國務院次卿柯拉克17日抵台，中共軍機於18日清晨派遣多架戰機從四方向靠近台灣領空並跨越海峽中線，根據國防部公佈共機活動示意圖，殲16機、殲11機、殲10機皆當面飛越海峽中線，另轟6機、殲16機、在西南空域越過海峽中線延伸。其中，國防部公布轟六K戰機照，仔細一看戰機掛載鷹擊12(YJ-12)超音速反艦飛彈。

國防部官網18日公布共計轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架擾台，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離，防空飛彈追監。另根據航空軌跡及廣播記錄，國軍從7點16分起的一個小時內16次發出廣播驅離資訊，廣播內容甚至出現「接近領空」的字眼，而非慣用的空域或防空識別區。

另外，國防部發言人也在臉書寫下，國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，全天候為國人守護家園！ 「團結就是力量」，希望國人給予國軍最大的支持！面對國家安全一再受到威脅，官兵不分晝夜堅守崗位，各級部隊嚴密監控應處，挑釁與威嚇，動搖不了我們的意志與能力！

據《聯合報》報導，共軍的轟六K戰機，掛載有鷹擊12(YJ-12)超音速反艦飛彈，最新型號作戰距離可達500公里。而不少網友見狀後，則說「急！急！急！趕快通知美國」、「美國呢？」、「打下來就好了，扯那麼多幹什麼？」

(中時新聞網)