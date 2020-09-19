基隆市七堵區福二街一處公寓頂樓加蓋的鐵皮屋於18日深夜近10點發生嚴重火警，火勢直到晚間11點多才撲滅，待消防員入內後，在浴室裡發現一名年約35歲的女子倒臥在浴室內，已明顯死亡，詳細起火原因仍有待調查釐清。

據了解，基隆市消防局在18日晚間9時58分獲報，有民眾發現在福二街一處公寓的5樓頂加鐵皮屋，竄出火舌，疑似發生火警，並立即出動百福、七堵、暖暖、安樂、仁愛5個分隊前往搶救。

消防隊指出，一開始並未傳有人員受困，在消防員抵達現場時，火舌已竄出，並冒出大量濃煙，消防人員立即疏散樓下住戶，並布水線灌救，現場一名年約50歲的男子，神色驚慌地向警消表示，女兒住在起火樓層，仍未逃出火場，請消防協助救援。

現場火勢於深夜11點25分才撲滅，待消防員進入火場後，發現有一名年約35歲的女子倒臥在浴室內，臉部朝下且身體受有嚴重的燒灼傷，因已明顯死亡，所以未送醫，而詳細的起火原因，有待警消逐步調查後才能真正釐清。

(中時 )