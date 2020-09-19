故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行；李登輝最疼愛的孫女李坤儀「巧巧」以「三十九與九十八」為題的追思文寫道，「對每個人而言，他都擁有許多不同的面向；對我來說：他是個認真直接的人」。

李登輝追思文 李坤儀：他是個認真直接的人。曾薏蘋攝

追思文全文：

最後的174天裡，扣掉跟阿公請假的時間，大概有150天都會和他見面，陪他說說話，就像我過去39年的人生一樣。體貼如他，讓我把心裡想說的話、想唱給他聽的歌，都在這150天裡跟他說了，也算是沒有太大的遺憾。

對每個人而言，他都擁有許多不同的面向；對我來說：他是個認真直接的人，認為對的就要付諸行動。也是個充分授權的人，抓大方向不過問繁瑣細節。是個自我要求的人，即便是住飯店離開前，會要求收拾整齊，因為這是個人的教養與對提供服務者的禮貌。是個包容的人，相信各個信仰最終都在與人為善。從哲學的角度思考，某些觀念是相通的。

是個窩心的人，和照護他的安全人員、醫護團隊都有說不完的貼心故事，也建立了只有他們才懂的情感連結。是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。

誠如他非常喜歡的一句話：「生命的本質即在不斷的自我超越」，在我有幸參與他不到一半的人生中，他已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義。

(中時 )