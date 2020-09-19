前總統李登輝追思告別禮拜今天上午9時30分於淡水區真理大學、淡江中學舉行（戴上容攝）

前總統李登輝追思告別禮拜今天上午9時30分於淡水區真理大學、淡江中學舉行，共分為3個會場，主會場為真理大學大禮拜堂，2、3會場為淡江中學大禮拜堂及演奏廳，蔡英文總統和美、日代表團都會到場；據了解，新北市動員4分局、共派出450多名警力維護交通、秩序。

李登輝追思告別禮拜預計將有1500人參與，包含蔡英文總統和美、日代表團及各政黨代表等重要人士，淡水從昨日就啟動周邊維安管制，據了解，新北市政府警察局動員淡水、新莊、三重及蘆洲等4分局，出動450多名警力交通疏導，外國代表團因多數從北市出發到淡水，北市也出動大批警力維護交通秩序。

另外，淡水警分局今日上午6點至下午2點，將對會場周邊路段及移靈車隊路線實施人、車交通管制措施，因應大淡水地區假日觀光車潮，管制措施將長時間影響周邊交通，相關民權、民族、民生路、民富街、中正東路2段、八勢路、八勢一街、學府路及中山北路等周邊支線道，也將因交管延長紅燈停等時間。

(中時 )