賴弘國、阿嬌今年5月宣布離婚。（圖／達志影像）

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼日前傳出在飯店受傷，頭部撞上大理石噴血，傷口有6公分長，縫了數十針後已沒事，而她的前夫賴弘國因沒發聲衰遭網友批評，最近陸網還報導賴弘國在IG限時動態曬一女影片，疑將名車借給女方開，賴弘國甜喊「謝謝照顧我的寶貝」，而該女身分曝光，其實是去年宣告恢復單身的Dazzling Cafe總監楊秀蓉（Janet）。

阿嬌兩年前大方認愛賴弘國，並在美國、香港舉行過兩次婚禮，今年初阿嬌才透露已經凍卵，隨時準備拚生當媽，沒想到5月雙雙發出聲明承認離婚，阿嬌透露：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言」，因離婚是私事，未來不會再回應。

上週阿嬌突然傳出，入住廈門飯店時發生嚴重意外，頭撞到廁所的大理石檯面上，險些毀容，幸好緊急送醫後已無大礙。而賴弘國沒回應，照常在IG曬健身照，還同框正妹，引來部分網友評論。據《搜狐娛樂》報導，17日晚間賴弘國又曬出一女開的車子的影片，賴弘國用英文寫下：「謝謝妳照顧我的寶貝」，而影片中該女讚嘆：「你的車太好開了，只有羨慕，謝謝你借我開喔，這車跟你人一樣帥」。

而從賴弘國TAG的帳號看來，該女是台灣名媛、Dazzling Cafe總監楊秀蓉，跟演藝圈裡許多藝人都有好交情。去年2月媒體報導，44歲的她承認和老公離婚，兩人育有的雙胞胎兒子監護權歸楊秀蓉，離婚主因則是個性不合，對於未來是否還相信愛情？她回應順其自然。

(中時新聞網)