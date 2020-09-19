中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」19日刊發〈究竟誰在推翻現有規則體系〉文章表示，美國一些政客打著「美國優先」旗號，誣稱「中國試圖推翻現有規則體系」，這種以己度人、狂潑髒水的霸道行徑，將欺世盜名之醜演繹得淋漓盡致。奉行「美國優先」、把單邊主義和霸凌主義推行到極致，對國際規則合則用、不合則棄，這才是對國際規則體系的最大威脅和最大破壞。但凡簽署了國際協定，就應該承擔相應的國際責任與義務，這是最起碼的常識。

文章表示，美國一些政客刻意選擇了太多的「不應該」──無視萬國郵政聯盟1969年以來關於貧困國家和開發中國家可以享受低於發達國家的郵政費率規定，以「必須自主決定本國郵資」為由，宣布啟動退出該組織程序；無視應對氣候變化、幫助開發中國家減排的國際義務，在向聯合國交存美國氣候變化《巴黎協定》批准文書不到一年即宣布退出；為了推諉自身抗疫不力責任，在今年全球新冠肺炎疫情最吃緊的時刻無理攻擊並退出世界衛生組織等等。

文章稱，本屆美國政府退出的國際條約數量已逾以往任何一屆政府。奉行「美國優先」，已對國際通商邏輯造成了不容忽視的破壞。近年來，美方四處挑起貿易爭端，肆意將關稅「武器化」，把「國家安全」當作「全能盾牌」，把交易夥伴視為「假想敵」，甚至公然違反公平自由競爭的市場原則，極盡明火執仗、巧取豪奪之能事。

文章強調，美方濫用國家安全名義，動用國家資源抹黑攻擊、圍追堵截包括華為、位元組跳動、騰訊在內的中國民營企業，實質是以政府力量霸凌別國企業、踐踏商務邏輯。這種做法是對美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的背棄，是對國際規則的踐踏。

有輿論指出，美方以一紙行政令「封殺」中國科技企業，要求受美國司法管轄的個人和實體不得與相關中國公司及其子公司進行任何「交易」，已涉「四項違憲、三項越權」。

文章直言，說到底，「美國優先」就是私利優先。今年7月，美國再次阻撓世界貿易組織上訴機構重啟並行使其核心職能，令基於規則的全球貿易體系缺乏效力和安全性，為全球貿易體系平添危機，遭到多國抗議。美國已退出伊核問題全面協議，日前卻又無理要求啟動對伊朗「快速恢復制裁」機制，激起聯合國安理會其他成員的反對，甚至連其歐洲盟友也直言美方要求「不合法」。美國外交界人士指出，「美國如今正在對抗全世界」。

(中時 )