魔鬼大十字將出現！星座專家艾菲爾在節目上分享，以星座角度來看，10月10日天空中的四個角會有四顆星星對沖，而此星象顯示很多天災人禍會爆發，直到年底12月之前，恐怕還有一些沒發生的事情醞釀中，因此提醒民眾，少去山邊和水邊。

艾菲爾在節目「新聞挖挖哇」上分享，大家要特別注意的是「驚奇的十月」，從星座角度來看，在10月10日會有天空中出現「大十字」的問題，簡單來說，就是天空中的四個角，分別出現四顆星星對沖，形成「魔鬼大十字」的星象。

艾菲爾進一步解釋，這個星象顯示會發生很多天災人禍，因此提醒大家要特別小心注意。且有些意外雖然是發生在別人身上，但也要藉此來警惕自己，因為從星象角度來說，十月份是天空當中能量不好的時刻，需特別提防。

艾菲爾也提醒，不要以為鬼月過了，就可以鬆懈，許多民眾會趁著秋高氣爽出遊，但從今年的星象看來，直到年底12月之前，恐怕還有一些沒發生的事情醞釀當中。另有些人認為今年台灣較少颱風，是平靜、平順的一年，所以會去山邊、海邊旅行。對此他則建議，民眾十月建議可以減少或避免去旅行度假，且身體有狀況的人也應提早安排檢查。

(中時新聞網)