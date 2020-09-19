台中市東海商圈新興路19日清晨4時17分發生民宅氣爆，延燒緊鄰3戶透天厝，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，這起火災因為發生在清晨，疑因仍在熟睡中不及逃生，目前已知造成4死1傷，其中一家3口喪命火窟。台中市長盧秀燕獲悉後，將於今天上午9時15分，前往慰問受氣爆波及住戶及消防人員。

消防局表示，搶救人員到場發現起火民宅是連棟3層樓連棟加強磚造結構建物，現場疑似有爆炸而造成波及延燒緊鄰兩側2戶，連對街1戶竟也超波及延燒。現場民眾說，有聽到爆炸聲。1名38歲張姓男子逃出火場時，右膝撕裂傷，送往台中榮總醫治，經院方檢傷為三級檢傷。

消防局表示，現場共計街道對向4戶有燃燒情形，其中3戶全面燃燒、1戶部份燃燒，火勢在5時8分控。疑似有住戶尚在建物內未逃出，搶救人員進入火場進行清查，在清晨5時21分發現1名罹難者，呈現焦屍明顯死亡，6時10分再發現1名男性遺體。

這起氣爆計4死1傷，死者是12號73歲吳男（2F房間），不良於行，11號42歲陳先生（後面房間）丶37歳蔣小姐（前面陽台）丶8歲陳姓男童（樓梯上來通道），後3人為一家3口。

據了解，現場附近一名住戶表示，火警發生時有感覺到建物震動、但未聽到聲響，由於現場有天然氣管線，立即請求欣彰天然氣公司截斷管線救火。

(中時新聞網)