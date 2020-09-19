Commissioner Adam Silver announces @Giannis_34 as the #KiaMVP ⭐️



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才剛確定完成年度MVP二連霸的公鹿「字母哥」阿提托康波，19日接受《TNT》視訊專訪，總算清楚表態自己未來想法，「只要每個人想法一致，都為同一目標打拚，每天都想爭搶總冠軍，那我未來15年為何不在密爾瓦基繼續打球呢？」

阿提托康波的這番話，無疑代表他沒打算提出交易申請，就算外界不少球隊都想招募他，他仍在公鹿提前淘汰出局後，先行回到密爾瓦基跟公鹿管理階層會面，如今已經回到家鄉希臘，「現在我關注的是家人，我跟他們兩個多月沒見了。」

「我有兩個很棒的經紀人，他們幫我處理一切事情，我知道他們會幫我取得成功，」阿提托康波表示，「我跟公鹿老闆之間會談很棒，我知道我們想法一致，我也想在密爾瓦基打完剩餘職業生涯，但到了最後，我們仍要追逐總冠軍。」

阿提托康波更在最後強調，「在我贏得總冠軍之前，不要叫我MVP，也不要叫我兩屆MVP得主！」有趣的是，上季獲選年度MVP之後，字母哥曾跟球迷說過，「在我再次獲選年度MVP之前，別叫我MVP。」看來他的目標越來越大了。

(中時 )