36歲「小鬼」黃鴻升趴臥家中猝死，士林地檢署昨解剖查死因，初步研判心血管問題，其經紀人透露，小鬼因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝。針對小鬼解剖查死因，有媒體引述律師描述解剖「過程殘酷」、「死無全屍」說法，遭檢察官發文痛斥「解剖殘酷」資訊錯誤，同時說明「解剖」不會死無全屍，法醫會縫合且通常不會動到臉部，事後大致上看不出來有解剖過，對家屬來說應該不殘酷。

據「東森新聞雲」報導，該媒體引述律師說法「尊重家屬、但最好看一下韓劇《檢法男女》，因為解剖過程殘酷，曾看過一個人躺在上面被開腸剖肚、剝下頭皮，且聞得到、也會沾上那個味道，看一下就會非常不舒服。」此文在臉書引發熱烈討論。

檢察官澄清解剖查死因過程非律師所指「過程殘忍」、「死無全屍」。（圖／「法律快易通：檢仔聊天室」粉絲團）。

有檢察官透過「法律快易通：檢仔聊天室」粉絲團回應痛斥「解剖過程殘酷」的說法為片段且偏頗資訊「被這位律師這樣誇大描述，真的是21世紀的現代檢察官和法醫們從事的工作嗎？」呼籲大眾不要害怕「死無全屍」。

該檢察查進一步說明，解剖的大致流程，首先會由法醫使用一般解剖刀做Y字型胸腔切口，從兩邊鎖骨下方斜線割劃，最後匯集到胸前直線向肚臍方向，仔細檢查死者的內臟，包含內臟外觀檢查、秤量重量、切片等程序。

其次是腦部解剖，法醫會使用電動鋸骨鋸將頭骨整個切開（上方半圓切開）以觀察腦內狀況，取下頭骨後注意蜘蛛網膜有無出血現象，接著除去腦膜，進行腦內部的外觀檢查與切片等檢驗程序。解剖完成後，會將臟器放回身體內部並進行縫合，且通常不會剖到臉部，事後大致上看不出來有解剖過，對家屬來說應該不殘酷。

「檢仔」強調，解剖是尋求真相的重要科學方式，避免死者的生命終點留下滿滿疑點的遺憾，更不會讓死者「死無全屍」。

(中時新聞網)