西區決賽開鑼，TNT球評巴克利(Charles Barkley)又來掛保證，他這次保證湖人可以擊敗金塊。「我把每一分錢都賭在湖人身上，我保證他們贏定了。」這對湖人球迷來說可能是不幸的消息，因為每當巴克利「保證」某隊會贏的時候，那隊就保證不會贏了。

巴克利的著名預測包括「拓荒者4戰橫掃湖人」，結果是拓荒者贏了G1就被掃出去。他保證拓荒者G4反撲，結果湖人大勝20分。他保證溜馬G3會贏(最後熱火贏了)。最好笑的是金塊對戰爵士G3，巴克利那次傷透了金塊球迷的心，他大聲保證金塊贏定了，爵士彷彿沒聽見以124-87痛宰金塊。

前一輪金塊對戰快艇，巴克利分析金塊根本「毫無勝算」，這個倒是符合外界看法，沒想到金塊拚命要打臉老巴，硬是7戰解決了快艇。公平的說，金塊連續兩個系列賽都在1勝3負之下逆轉，恐怕是誰也猜不到的。

有趣的是老前輩比爾羅素(Bill Russell)也注意到巴克利的差勁預測能力，他在塞爾提克與暴龍第7戰之前推文表示：「我預測塞爾提克會贏，但是我應該掛上巴克利的保證嗎？」羅素以為老巴很專業，半個小時之後他驚覺：「天哪，巴克利的保證原來是一種詛咒！」

(中時新聞網)