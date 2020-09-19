台中市東海商圈新興路19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，延燒緊鄰3戶透天厝外，疑因火苗爆飛到對街1戶民宅竟也遭殃。住戶從說睡夢中驚醒逃生，1名從火災現場逃生的林姓房客說，「他很感謝房東太太一直踹門，讓他得以逃出火災現場！」

氣爆中不幸喪生的家屬趕抵現場，目睹災後慘狀，哀慟欲絕痛哭失聲；旁人見狀急忙攙扶安慰。

消防局指出，發生氣爆是龍井區新興路59巷3棟連棟透天厝，疑似中間那一棟發生氣爆，內有2大1小發現時已無生命跡象；隔壁是一間美髮工作室，住有一對姊弟，弟弟張姓男子住在2樓，半夜聽到巨響以為是地震，火速衝下樓逃生，造成右膝撕裂傷，姊姊住在4樓往下逃生，劫後還是十分驚恐。

消防局表示，氣爆當時火苗還爆飛到對面12號出租套房，點燃1樓堆置的物品造成火舌往上竄燒，房東太太及丈夫住在2樓；房東太太的丈夫因行動不便，不幸逃生不及。住二樓的林姓房客說，他很感謝房東太太在火警發生時，不斷的踹門讓他從睡夢中及時逃生，3樓一位住戶發生火警時，亦火速趕緊衝下樓逃生。

(中時 )