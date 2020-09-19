美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率代表團、美國AIT處長酈英傑等人，今參加故前總統李登輝追思告別禮拜；一行人約在9時前即抵達真理大學教堂，由於實行防疫，代表團被安排在面向舞台最右邊位置，與日本前首相森喜朗率領的代表團，中間隔著透明防疫隔板。

前總統馬英九與前副總統吳敦義，一早就率先到告別禮拜會場致意，停留不到5分鐘隨即離開，不過當時李登輝骨灰尚未到達現場。

李登輝告別禮拜，圖為美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）曾薏蘋攝。

李登輝告別禮拜，由於實行防疫，中間隔著透明防疫隔板。曾薏蘋攝

李登輝告別禮拜，蔡英文、賴清德、蘇貞昌親臨會場。曾薏蘋攝

與會貴賓陸續抵達，蔡英文總統與副總統賴清德約在9時03分進入會場，預計9時20分移靈車隊抵達、骨罐放至花台、家屬就座、9時30分由總統總統頒贈褒揚令並致詞，隨後由治喪大員禮敬、慰靈暨覆蓋國旗。

預計10時34分外國政要悼念、播放追思影片及悼念影片，預計11時45分啟程返回翠山莊。

此外，追思告別禮拜不少卸任、現任官員、部會首長、立委等民意代表參加，教堂內有實施防疫措施，每人間距一個人的空間。

(中時 )