男子遭強勁洋流帶走 海巡火速救援 09:492020/09/19 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東1男子遭強勁洋流帶走，海巡火速救援。（海巡提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署第十巡防區指揮部昨日下午16時57分接獲民眾報案，指「隆昌國小海域前方約20公尺處有民眾落海，請派員救援」，隨即動員安檢人員馳赴現場救援，海巡人員趕到現場後該民眾已由附近衝浪民眾救援上岸，意識清楚，並轉送馬偕醫院就醫。 1名年約28歲男性黃姓民眾，與家人從台東市區至東河鄉隆昌國小附近游泳，下水後遭強勁洋流帶走，第一三岸巡隊第二機動站接獲通報後，立即啟動救援機制，由附近衝浪民眾協助 救援上岸，經初步檢查，身體無明顯外傷，僅輕微嗆水，後續往馬偕醫院就醫。 (中時 ) #救援 #海巡署 #國小 #馬偕 #隆昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老翁誤騎中投公路 警急救援助返家 12:322020/09/17 社會 女子半夜埤塘邊散步不慎落水 警方獲報急救援 15:582020/09/18 社會 苗栗沈姓男子冒充中油員工被判刑 13:482020/09/18 社會 車輛引擎拋錨路中 中市警幫忙推車神救援 10:332020/09/18 社會 瑞芳劍龍稜再傳登山客受困 消防出動5車20人疾馳救援 15:572020/09/18 社會 疫情影響全台血庫告急 金馬澎分署捲袖捐熱血 19:042020/09/17 生活 中年男爬合歡北峰疑心臟不適倒地 送醫不治 17:152020/09/17 社會 家庭因素 海巡署長陳國恩突退休 04:102020/09/18 政治要聞 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 報復性登山 中部山難增2.5倍 04:102020/09/19 地方新聞 社會熱門新聞 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 台中民宅氣爆！4死1傷 火球暴衝對面民宅 延燒6戶 - 社會 台中東海商圈民宅氣爆4死1傷 家屬到場痛哭癱倒 無法接受 - 社會 東海氣爆兒媳孫1家3口喪身火海 阿嬤悲痛：我只能幫忙念經 - 社會 東海商圈氣爆後如廢墟 市長盧秀燕前往慰問 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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