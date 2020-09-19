海巡署第十巡防區指揮部昨日下午16時57分接獲民眾報案，指「隆昌國小海域前方約20公尺處有民眾落海，請派員救援」，隨即動員安檢人員馳赴現場救援，海巡人員趕到現場後該民眾已由附近衝浪民眾救援上岸，意識清楚，並轉送馬偕醫院就醫。

1名年約28歲男性黃姓民眾，與家人從台東市區至東河鄉隆昌國小附近游泳，下水後遭強勁洋流帶走，第一三岸巡隊第二機動站接獲通報後，立即啟動救援機制，由附近衝浪民眾協助 救援上岸，經初步檢查，身體無明顯外傷，僅輕微嗆水，後續往馬偕醫院就醫。

(中時 )