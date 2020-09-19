昨日（18）市政質詢，台北市議員徐巧芯質詢台北市市長柯文哲，除聚焦《學校衛生法》和《食品安全法》草案逕付二讀，被民進黨封殺台北市的相應對策，以及台北市稽查能力是否足夠等問題，徐也請柯就醫學專業，評論衛福部長陳時中「30月以上的牛已經長大了」之說是否合理？柯文此話，立刻大笑不已，甚至為了「止笑」還不斷捏自己肚子，嘆氣直呼：「沒有啦！」要陳還是少講話比較好。

徐巧芯昨日請柯文哲就市長與醫生雙重身分，評論陳時中日前表示，針對狂牛症風險，以前限制30個月以下美牛進口，但那些牛都長大了，所以現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻進口。柯一聽到「牛現在都長大了」之語，立刻大笑不止，甚至得不斷捏自己肚子，才能讓自己勉強止笑；好不容易止住笑意準備回答時，又忍不住再次大笑。

柯文哲回應：「沒有啦！」並不斷嘆氣，徐巧芯則追問：「你都嘆氣，我們要怎麼辦？」「你都嘆氣了，那我們在場所有議員我們怎麼辦？」要求柯必須秉持醫生專業與市長職責，代表台北市民去想辦法、向中央反映意見，否則台北市民不僅無所適從還非常無助。

對此，柯文哲則表示：「其實這個還是科學問題科學解決，我是勸陳部長這個問題他就不要再講，不要去強力護航，惦惦著好（台語）。」也坦言，台北市目前稽查人力僅71人，不可能明年1月1日起全面稽查。

(中時新聞網)