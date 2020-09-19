勞保局在臉書貼圖強調勞退新制7大重點。(圖擷自勞保局臉書)

勞退新制今年屆滿15周年，只要年資滿15年月且年滿60歲的勞工，就可選擇一次領或月領退休金。勞保局表示，今年有87人前來辦理退休，平均一人月領4900元。除了勞保老年給付，有這筆月領退休金，退休生活將更有保障。

勞退新制是94年7月1日上路，規定雇主應為勞工按月提繳不少於6％的退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，勞工若適用新制，此專戶所有權屬於勞工，當勞工年滿60歲時，就可向勞保局請領個人專戶累積的本金及收益。

《ET today新聞雲》報導，勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，符合全新制勞工前來辦理月退者計有87人，這些人平均年齡約64歲，平均每人可月領4900元，不過，這筆退休金是按季發送，每年的2月、5月、8月及11月入帳，每次發給3個月的月退休金。

勞保局在臉書貼文說，勞工退休金選擇月領，是有請領年限，最長領取至平均餘命為止。以60歲為例，目前公告的年金生命表，對應的平均餘命是24年，請領者可以領到84歲。

勞保局特別強調，許多民眾常把勞工退休金與勞保老年給付搞混，以為這是同一筆錢，其實勞工退休金與勞保老年給付是兩種不同的制度，既不會互相影響也沒有替代性。

(中時新聞網)