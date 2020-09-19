小鬼靈堂遺照是爸爸親自挑選出的。（圖／滾石提供）

小鬼16日猝逝。（圖／中時資料照片）

小鬼父親昨現身殯儀館。（圖／中時資料照片）

【現場直播】小鬼靈堂連續3天供親友弔唁 現場最新畫面｜2020.09.19

「小鬼」黃鴻升16日在家中猝逝，享年36歲，昨經家屬同意下，小鬼的遺體接受解剖相驗，以釐清死因，經紀人透露，初步判定是為主動脈剝離造成血管阻塞。今家屬為小鬼設置的靈堂將從上午起開放，《中時新聞網》將直播帶來第一手消息。

小鬼過世後遺體本放在台北第二殯儀館，昨下午1時30分由接體車接送至板橋殯儀館，小鬼的父親和妹妹後來手牽手現身，面對記者提問全程低頭不發一語，神情相當哀傷，並在下午4點50分現身靈堂。經紀人護送小鬼父親進入後，進一步表示小鬼家人都沒有特別宗教信仰，因此沒有打算要做頭七法會。

小鬼生前所屬滾石唱片先前公布靈堂弔唁時間，將從本週六(9/19)開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃。而近日來，小鬼的初戀女友楊丞琳、昔日同窗許瑋甯、好兄弟KID等都紛紛發文或影片，用自己的方式哀悼紀念小鬼。

而小鬼的妹妹也在IG分享跟哥哥相處點滴，坦言：「原來失去你的痛已經超乎我的想像。晚上我睡不好，但我努力讓自己睡著，因為我不想錯過你來看我的機會」，後悔兄妹合照太少，楊丞琳則持續轉貼兩人過往的同框回憶，還跟網友致歉說：「讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間」。

(中時新聞網)