美國商務部宣布，9月20日起禁止美國民眾下載TikTok、WeChat（微信海外版）。對此，大陸商務部今（19日）發布新聞稿表達堅決反對，並警告，若美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部以國家安全為由，宣布自9月20日禁止美國民眾下載大陸即時通訊軟體WeChat和TikTok，WeChat在美國境內進行轉帳或付款業務同步遭禁。

不過，美商務部也為甲骨文與TikTok的交易案保留緩衝時間，強調美國總統川普規定，若TikTok能夠在11月12日前，解決美國政府對該平台的疑慮，則美國政府可能會取消制裁禁令。這也意味著在11月12日前，TikTok禁令仍有轉圜餘地。

對此，大陸商務部今上午發布新聞稿表示，中方注意到美方有關舉動。美方以「國家安全」為由，禁止與移動應用程序WeChat和TikTok的有關交易，嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方對此堅決反對。

美方在毫無證據的情況下，多次動用國家力量，以莫須有的理由對上述兩家企業進行「圍獵」和打壓，嚴重擾亂企業的正常經營活動，損害了國際投資者對美國投資環境的信心，破壞了正常的國際經貿秩序。

「中方敦促美方摒棄霸凌行徑，立即停止錯誤做法，切實維護公平透明的國際規則和秩序。」陸商務部警告，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

(中時新聞網)