小鬼黃鴻升16日於家中驟逝，消息震撼演藝圈，許多演藝圈好友紛紛發文悼念，不過網紅陳沂則表示許多人在這時候出來「蹭熱度」，明明不熟還要稱兄道弟，讓她坦言人性真的很噁心。

小鬼黃鴻升日前猝逝，除了演藝圈好友發文悼念，許多網友也留言表達不捨，對此陳沂先發文：「當你走的時候，突然，全世界都跟你很熟了，不愛你的人也瞬間愛你了」，似乎就在暗指許多人「跟風」，而她表示若是小鬼的粉絲或友人，聽聞他猝逝難過是很正常，但一堆人非親非故，平常也沒在關注，卻在人家走的時候出來哀悼說自己吃不下也睡不著？

此外她表示有些人明明已沒在聯絡，這時才趕快找昔日合照說下輩子也要當好兄弟，讓她坦言：「人性啊，真噁心，我是在蹭熱度，罵你們這些噁心人蹭呀」，接著她透露有人「對號入座」後反過來指責她，對此陳沂反酸：「被說中還惱羞，真是有個噁心」，接著強調：「討論新聞不叫消費好嗎？消費是你們這種非親非故如喪考妣，還有裝熟上新聞刷存在的行為」。

而小鬼昨(18日)遺體進行解剖，小鬼經紀人透露是因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝，而生前所屬滾石唱片昨晚間公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃。

(中時新聞網)