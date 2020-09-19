美國駐陸大使館14日宣布，現任駐北京大使、曾被稱為「中國人民的老朋友」的布蘭斯塔德即將離職，並於下月離開北京，正值華府與北京關係齟齬加深之際，引起外界揣測。布蘭斯塔德18日在北京接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，不僅痛批陸在新冠疫情爆發早期隱瞞疫情，必須為全球大流行負責之外，並透露返鄉後將替川普競選。

現任駐北京大使、曾被稱為「中國人民的老朋友」的布蘭斯塔德即將離職，並於下月離開北京。（中新社資料照）

曾長年擔任愛荷華州州長的布蘭斯塔德（Terry Branstad），於2016年川普當選後任命為美國駐北京大使，並於2017年上任。當時川普曾表示，想借用布蘭斯塔德在擔任州長任內公共政策、貿易、農業等經驗，以及與中國大陸國家主席習近平長久以來的個人關係，藉此增進川普政府與北京關係；而他被命為駐北京大使時，陸外交部發言人還稱他是「中國人民的老朋友」。布蘭斯塔德曾在1980年代就與時任地方官員的習近平認識，而他於2012年再次訪陸時，習已是國家副主席。

不過，布蘭斯塔德在專訪中譴責北京最初處理疫情的作法，稱「在武漢剛爆發時就能遏制病毒擴散，避免造成全球大流行」，並同意川普所言的大陸必須為疫情大流行負責，表示「在大陸政府體制下，他們隱瞞疫情並懲罰了吹哨者」，且川普起先曾願意相信大陸對病毒的說法，「之後他與世界其他地方都發現，他們所言不實」。

至於他是否會如2016年一樣幫助川普在中西部州競選，布蘭斯塔德表示「如果總統希望我出現在他的造勢場合，我會如先前一樣支持他」。而他在18日接受陸媒鳳凰網專訪時也表示，他回到美國後將以志工身分協助、支持川普及其他朋友在愛荷華州的競選，不會正式加入川普的競選團隊。而他的兒子現在已經積極參與及協助川普競選。

而一名接近川普陣營的人士表示，布蘭斯塔德在中西部州相當有聲望，或許能影響川普在愛荷華、威斯康辛、密蘇里甚至明尼蘇達等州，稱他是解釋大陸影響力的最佳代言人。

(中時新聞網)